Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин

"Владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на зимний период при условии, что они не препятствуют свободному проходу пешеходов и работе уборочной техники и расположены в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности", — говорится в сообщении.

При этом зимняя эксплуатация веранд не допускается, владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи.

Отмечается, что возможность сохранить конструкции летних веранд в течение зимнего периода снижает финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым является одной из востребованных форм поддержки этой отрасли экономики. Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе.

Первоначальное решение по данному вопросу было принято по итогам встречи мэра со столичными рестораторами, состоявшейся 29 марта 2022 года.