Курс доллара США составил 95,93 руб./$1 в 11:14 МСК, что на 1,12 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,46 руб./EUR1, подешевев на 1,35 рубля. Евро торгуется ниже 96 руб. впервые с 28 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,22 рубля — до 98,42 руб. Курс китайского юаня упал на 16,8 копейки — до 13,06 руб.