Как сообщается в пресс-релизе InterContinental, выручка компании в расчете на номер (revPAR) в июле-сентябре повысилась на 10,5% в годовом выражении и на 12,8% по сравнению с третьим кварталом допандемийного 2019 года.

В Северной и Южной Америке показатель увеличился на 4,1% год к году, в Китае — вырос на 43,2%, в остальных странах — повысился на 15,9%.

Среднесуточные расценки на номера в прошлом квартале выросли на 4,1% (на 4,8% по сравнению с 2019 годом), уровень заполняемости гостиниц повысился на 4,1 процентного пункта, но все еще остается на 1,3 п.п. ниже уровня третьего квартала 2019 года.

В группу InterContinental входят более 6,2 тыс. отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn, Regent и Crowne Plaza.

Акции InterContinental в пятницу дешевеют на 3%. С начала года капитализация компании подскочила на четверть, до 10,2 млрд фунтов ($12,35 млрд).