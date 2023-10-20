Проект реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ), инвестиции составили более 400 млн рублей.

По данным КРДВ, сегодня в Приморье проекты реализуют более 1,8 тыс. резидентов СПВ. В экономику региона инвестировано 315 млрд рублей частных средств, создано 41,6 тыс. рабочих мест.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО СЗ "Аура Апартментс" создано в феврале 2021 года во Владивостоке. Учредителями компании являются ООО "Спорт Девелопмент" (Владивосток) с долей 33,4% и два физлица (по 33,3%), в том числе гендиректор и совладелец крупного спецзастройщика "Высота" (Владивосток) Александр Кирилюк.