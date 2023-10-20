"Количество выезжающих со своими владельцами животных-компаньонов с территории России выросло более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2022 году на вывоз за рубеж было оформлено 63 домашних животных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2023 года 65 кошек и 75 собак прошли ветеринарный контроль и со своими владельцами выехали во Вьетнам, Республику Корея, Таиланд, КНР, Узбекистан, Турцию, Черногорию и другие страны. Всего домашние животные сопровождали своих владельцев в 18 стран.