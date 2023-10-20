Курс доллара США составил 96,3 руб./$1 в 10:06 МСК, что на 74,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,84 руб./EUR1, подешевев на 96,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 84,54 копейки — до 98,79 руб. Курс китайского юаня упал на 10,1 копейки — до 13,12 руб.