"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва-Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что самолет приземлился с одним работающим двигателем.
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, без последствий, никто из 165 пассажиров не пострадал.
Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения их доставят резервным бортом.
Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров в аэропорту.