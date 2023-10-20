"О том, что такие сувениры попадают под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), и их перевозка запрещена, нарушители не знали", — говорится в сообщении.

В багаже туриста, прилетевшего из Турции, таможенники впервые за последние пять лет нашли телескопические дубинки, которые относятся к холодному оружию дробящего действия и запрещены к перемещению через границу

Кроме этого таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в сумме $9 тыс. 800 из Новосибирска в Душанбе (Таджикистан). Наличные средства сверх установленной нормы ($10 тыс.) мужчина пытался провезти без декларирования. Незадекларированная валюта изъята, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.