"Следующий момент касается тех мер поддержки, которые ранее существовали. Кешбэк наряду с субсидиями за чартерную перевозку фактически были направлены на то, чтобы снизить ценовое давление в наиболее перенасыщенных регионах, например, Сочи, Красная Поляна. И распределить туристов в другие регионы России, чтобы они загружали те отели, которые находятся в этих субъектах страны. Я думаю, что надо обращаться в Минэкономразвития, чтобы эти меры поддержки были восстановлены", — сказал он на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что программу туристического кешбэка в 2024 году возобновлять не планируют, так как все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

Программа туристического кешбэка работала в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

Как отметил Сирченко, остается открытым вопрос и по долгам за реализованные чартерные рейсы.

"Я считаю некрасиво, когда при смене регулятора остаются долги за реализованные чартерные рейсы. Нам не доплатили порядка 150 млн. В этом году было распоряжение правительства о выделении 250 млн на этот год и столько же на следующий. Но окно сдачи документов для туроператоров до сих пор не открыто. Не понятно, будут ли субсидироваться чартеры. Если бы мы знали, что распоряжение не будет выполняться, то мы бы выбрали бы другие направления для чартерных программ", — пояснил он.

Эксперт добавил, что действовавшие льготы шли на пользу прежде всего туристам, которые благодаря программам могли путешествовать по России с большими скидками.