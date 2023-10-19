"Санаторно-курортный формат отдыха составляет серьезный объем. По последим данным, речь идет о 63 млн человек во внутреннем туризме в год. Доля санкура составляет более 11% или порядка 7 млн человек в год. Эти цифры являются фактически уникальными не только в России, но и в мире", — сказал он на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Как отметил Данилов, оздоровительный туризм мог бы в перспективе стать сильным фактором привлекательности России на мировом рынке. В то время как сейчас он востребован лишь у внутренних туристов и путешественников из стран СНГ.

По словам эксперта, и прошлый год, и 2023 год для объектов оздоровительного туризма были очень продуктивными. В 2022 году здравницы России посетили 6,59 млн человек.

"Мы сейчас имеем устойчивый прирост. И по итогу года будет превышение над показателями прошлого года в 5%", — сказал Данилов.

Одна из заметных тенденций санаторно-курортного сегмента, по его словам – рост популярности отдыха и лечения в санаториях, расположенных недалеко от дома или в соседних регионах. Это обусловлено дефицитом номерного фонда и дефицитом предложения в популярных санаторно-курортных регионах, например, в Краснодарском крае.

"С учетом роста интереса к оздоровительным видам отдыха мы видим, что происходит трансформация предложения. На рынке возникло уже несколько самостоятельных разнопрофильных сегментов, включая фитнес-отели, антистресс-отели и отели-санатории, которые раньше назывались пансионаты с лечением. Эта трансформация показывает, что на фоне омоложения аудитории появляется большое количество новых продуктов, рынок подстраивается", — заключил Данилов.