В четверг заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в ходе рабочей поездки в республику ознакомился с развитием туристической инфраструктуры курорта "Ведучи".

На данный момент на строительной площадке задействовано 58 единиц техники и специального оборудования. Работы ведутся в три смены.

"Выполнен достаточно большой объем работ, графики, которые подписаны, в том числе с республикой, сегодня выполняются. И у нас есть все основания говорить, что до конца 2024 года будет построен новый курорт, комфортный с точки зрения транспортной логистики — он расположен недалеко от аэропорта, с хорошей зоной катания и уникальной видовой канатной дорогой, которая проходит с южного на северный склон на высоте 400 метров над ущельем, — это хороший туристический объект. Сегодня здесь параллельно развиваются туристические тропы с хорошими видовыми характеристиками. С учетом оставшегося времени и сезонности работ мобилизуем необходимые силы, чтобы новый курорт принял туристов в срок", — приводятся в сообщении слова Назарова.

Замминистра поручил включить в проект реконструкции курорта работы, связанные с обустройством смотровых площадок и созданием панорамного ресторана.

Как сообщалось, новые горнолыжные трассы и канатную дорогу планируется построить на курорте "Ведучи" в Чечне к 2025 году. Канатная дорога свяжет северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 км.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.

На территории курорта действует особая экономическая зона, открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием — 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.