Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое будет отмечать в 2024 году.

"На выставке представлены 20 живописных работ Николая Константиновича Рериха из фондов Государственного музея искусства народов Востока, а также рисунки уроженца Новоторжского уезда, художника Ивана Михайловича Митрофанова из коллекции Всероссийского историко-этнографического музея", — говорится в сообщении.

В художественном мире Николая Рериха одно из мест было отведено торжокскому былинному герою — богатырю Косте Новоторженину. Считается, что одна из былин, связанных с его именем, была записана супругой Николая Константиновича — Еленой Ивановной, а потом переработана Рерихом "в былинном строе". Та же былина сохранилась в личном архиве Ивана Митрофанова. Выставка знакомит посетителей с записанной обоими художниками легендой.

Также на выставке представлена серия картин Николая Рериха, изображающих Гималаи, и серия рисунков Ивана Митрофанова о Торжке в 1943 году.

Выставка будет работать до 18 декабря.