"Этот экспозиционный проект рассказывает о том, чем жила Тула времен Толстого, что с той поры изменилось, а что осталось неизменным", — отметил собеседник агентства.

Имя Льва Толстого прочно связано не только с Ясной Поляной, но и с Тулой. В дневниках и письмах Толстого содержится множество упоминаний о городе. В Тулу он приезжал по разным хозяйственным делам, по вопросам общественной деятельности, навестить родственников, друзей, знакомых Тула бережно хранит память о Льве Николаевиче. Сразу после смерти Льва Толстого городские власти обсуждали вопрос о возведении памятника писателю в Туле. Однако памятник Льву Толстому появился только в 1973 году — на 145-летие писателя.

С жизнью и творчеством Толстого связаны и многие сохранившиеся тульские здания.

Выставка будет работать до 19 декабря.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 300 тыс. человек. Здесь проходят встречи писателей, критиков, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.