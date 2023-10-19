"Правительство Сахалинской области сообщило о росте турпотока на 30% в январе-августе по сравнению с тем же периодом 2022 года. Местные туроператоры подтверждают рост продаж. Также они отмечают, что на новогодние каникулы отели региона уже забронированы примерно на 90%, на период после январских праздников – на 70%. Такая активность туристов связана с ростом популярности горнолыжного отдыха на Сахалине", — говорится в сообщении.

Руководитель Сахалинского отделения РСТ, гендиректор компании "Би-Томо" Ирина Ли отметила, что зимой Сахалин предлагает туристам горнолыжный отдых и однодневные экскурсии, подледную рыбалку, катание на снегоходах, посещение замерзших водопадов.

В компании "Твой Сахалин" сообщили о росте продаж в этом году на 50%. По словам заместителя гендиректора Ивана Авсиевича, востребованы групповые туры по Сахалину или в сочетании с соседними Курильскими островами, среди которых самые популярные – Итуруп и Кунашир. Востребован также север острова, куда едут для знакомства с историей Александровска-Сахалинского и сахалинской каторги.

"По нашей акции раннего бронирования уже берут туры на следующее лето, некоторые даты закрыты. Востребован и лыжный курорт "Горный воздух" — он предлагает трассы разной сложности, причем без очередей на подъемники. Кроме того, стоимость катания здесь заметно ниже, чем на других популярных у россиян курортов. Безлимитный ски-пасс на неделю стоит 8 тыс. рублей. Зимой также устраиваем рыбалку на корюшку и краба, катание на снегоходах по сахалинским горам, экскурсии в бухту Тихая, к водопадам", — рассказал эксперт.

Предлагающие Сахалин московские туроператоры также сообщили о высоком спросе на направление в прошедшем летнем сезоне и хороших продажах на будущий зимний. Как рассказала руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN Ольга Иванова, глубина бронирования достигает конца декабря, включая Новый год.

PR-директор компании "Алеан" Ирина Романова сообщила, что сезон с июня по сентябрь прошел с приростом – по экскурсионным турам объемы выросли на 30%, а количество забронированных гостиниц Южно-Сахалинска увеличилось в 5,5 раз в сравнении с летом 2022-го. По ее словам, росту спроса способствуют "плоские тарифы" "Аэрофлота" на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, расширение предложений от местных туркомпаний и повышение транспортной доступности островов.

Стоимость билета "Аэрофлота" из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно составляет 25 тыс. рублей. Как отметил Авсиевич, она не меняется в пиковые даты, как это происходит с ценами на других популярных туристических направлениях, например, из Москвы в Сочи или на Алтай.

По данным областного правительства, за 8 месяцев этого года Сахалин и Курилы посетили около 350 тыс. туристов, что на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.