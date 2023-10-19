Он действует для учеников 5-9 классов. Получить документ можно бесплатно через портал "Современное образование Ленинградской области".

По информации правительства, туроператоры подготовили 26 экскурсионных программ. Содержание туров составлено по принципу "все включено": трехразовое питание, проживание в трехзвездочной гостинице, трансфер, услуги квалифицированного экскурсовода, страховка и входные билеты (при необходимости).

"В новом сезоне (туристические — ИФ) программы стали более насыщенными и интересными. Разработаны экскурсии с патриотическим уклоном, добавилось множество развивающих игр, мастер-классов, интеллектуальных викторин и профориентационных мероприятий. Учащиеся познакомятся с Выборгом, Тихвином Шлиссельбургом, Ивангородом, Копорьем, Гатчиной и другими достопримечательностями региона", — отмечает пресс-служба.

По данным правительства, в этом году в путешествие по Ленинградской области смогут отправиться 3,8 тыс. школьников. Первые 300 учащихся из образовательных учреждений региона уже совершают культурно-познавательные поездки по главным достопримечательностям ленинградской земли.

Программа бесплатных путешествий для школьников реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".