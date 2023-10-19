"Мы как крупный туроператор проходим тестирование электронной путевки наряду с другими компаниями. И должен сказать, что процедура подключения достаточно сложная, требует определенных финансовых вложений, чтобы вся система работала. И главное, что сегодня она работает только в тестовом режиме. Как эта система будет работать в продуктивном режиме – никто сказать не может. В связи с этим было правильно обоснованно принято решение о продлении сроков до 15 ноября, пока не будет все отлажено. И дальше мы посмотрим, будут ли готовы разработчики, кураторы, регуляторы к тому, чтобы с 15 ноября система "Электронная путевка" была введена", — сказал он на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Ранее правительство РФ приняло решение о переносе сроков наступления ответственности за невнесение туроператорами по выезду данных в систему "Электронная путевка" на 15 ноября.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года.