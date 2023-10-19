Данные приведены со ссылкой на сервис одного из мобильных операторов, фиксирующий передвижений абонентов.

Вместе с тем глава Минтуризма и курортов КЧР Расул Текеев отметил, что треть посетивших регион туристов, приехали в Карачаево-Черкесию в пятый и более раз.

"Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесии на постоянной основе проводятся маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение туристского потока и привлечение новых гостей", — приводит пресс-служба слова министра.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 1,6 млн туристов. Ожидается, что по итогам текущего года курорты республики посетят около 2,1 млн человек.