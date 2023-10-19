"Необходимо сохранить льготы по фонду персональной ответственности туроператоров. В течение четырех лет в условиях пандемии, СВО, реализовывались меры по фонду персональной ответственности. Для крупных туроператоров речь идет о замораживании 300-500 млн рублей ежегодно, которые изымаются из оборота. Полностью воспользоваться этими деньгами туркомпании не может. Мы не просим денег из федерального бюджета, оставьте нам в обороте нами заработанные деньги. Это ухудшает условия ведения турбизнеса для туроператоров", — сказал он на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Сирченко добавил, что сейчас средств, накопленных в фонде персональной ответственности туроператоров по выезду, достаточно для обеспечения защиты туристов.

"Предлагая вносить изменения в действующее законодательство в части установления максимального предела, одновременно, пока они будут приниматься, надо принять решение о продлении этих льгот до принятия в установленном порядке изменений", — пояснил он.

Правительство приняло постановление, согласно которому с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года финансовое обеспечение ответственности для туроператоров в сфере выездного туризма или тех, кто ранее занимался выездным туризмом, но сведения о которых не были исключены из Единого федерального реестра туроператоров, должно быть сформировано в размере не менее 25 млн рублей.

Существующий минимальный размер финансового обеспечения ответственности в 10 млн рублей будет действовать до 30 апреля 2024 года.