"Несмотря на оживление и запуск беспрецедентной электронной визы, въездного туризма по сути нет. Зачастую у некоторых органов власти есть желание показать, что у нас все активизировалось, но мы смотрим с земли, и это не те потоки, которые можно было бы называть потоками. Это ручеечки. Да, они несколько оживились, но до потоков пока далеко. Причины понятны – возможности авиасообщения с некоторыми ключевыми странами, возможности оформления неэлектронной визы. Чтобы расплатиться здесь, нужно везти наличные, что вызывает много вопросов и дискомфорта у путешественников", — сказала она на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Ломидзе напомнила, что правительство включило в список стран, граждане которых могут оформить электронную визу 55 стран.

"Но некоторые страны в этот список не вошли, хотя есть желающие оттуда приехать", — добавила она.

Говоря о ситуации с туризмом из Китая и Ирана в рамках соглашений о безвизовых групповых поездках, эксперт заметила, что пока механизм не заработал в полном объеме.

"Китай раскачивается, но пока не раскачался. Пока мы про въезд китайцев в объеме потоков говорить не можем. С Ираном подписано соглашение, но по факту потока оттуда нет совсем, и у участников рынка возникают вопросы, работает ли это соглашение. Я надеюсь, что этой осенью мы сможем убедиться, что оно работает. Хотелось бы такое же соглашение с Индией, потому что это очень важный рынок для России. Он емкий и есть интерес к путешествиям по нашей стране, но надо будет наладить еще транспортную составляющую", — сказала она.

Россия с 1 августа ввела возможность оформления электронной визы для граждан 55 стран. Виза оформляется онлайн за четыре дня без необходимости посещать консульство РФ в зарубежной стране и позволяет находиться в РФ 16 суток. По данным МИД РФ, с 1 августа по 5 октября иностранные граждане оформили более 70 тыс. таких виз.

С той же даты началась реализация соглашений о безвизовых групповых поездках между РФ и Китаем и РФ и Ираном. В рамках соглашений группы туристов от 5 до 50 человек могут путешествовать между странами по безвизовым спискам, которые оформляют аккредитованные туроператоры.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2019 году РФ посетило более 5 млн иностранных туристов. В первом полугодии 2023 года турпоток составил 187 тыс.