"Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения. Всего 30 их оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150", — сказал Иванов участникам Всероссийского детского экологического форума.

Он также добавил, что школьники из населенных пунктов в зоне нацпарка, где обитают леопарды, помогают с уборкой территории от накопившегося за годы мусора. "Они приносят конкретную совершенно пользу", — отметил Иванов.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что численность дальневосточного леопарда увеличилась на 60%.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда", число взрослых особей превышает 120.

Как сообщалось, в начале 2000-х годов в России , когда правительство РФ вместе с экологами приступили к реализации мер по сохранению редкого хищника, численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России.

В феврале 2022 года Козлов подписал распоряжение об утверждении новой стратегии сохранения дальневосточного леопарда. Она включает ряд мер, которые помогут к 2030 году увеличить популяцию этого хищника до 150 особей и восстановить ее в пределах исторического ареала. Стратегия была разработана в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", координатором которого выступает Росзаповедцентр.