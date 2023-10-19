Это Церковь Николая Чудотворца в деревне Ильеши Волосовского района (XV-XVI вв), Никольская церковь в деревне Рель Лужского района (вторая половина XIX в.), Церковь Рождества Христова с кладбищем, оградой и воротами в деревне Старополье Сланцевского района (вторая половина XIX в.), Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Смешино (начало XIX в.) и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок (начало XX в.) Лужского района.

"Особенно отмечу Никольский храм в деревне Рель и Рождественский в Старополье; это крупные объекты, давно требующие внимания и очевидно неподъёмные финансово силами приходов", — написал Цой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Работы будут проводиться в рамках федеральной программы по консервации памятников в Ленинградской области.