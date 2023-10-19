Она напомнила, что основная доля путешествующих внутри страны – это не организованные, а самостоятельные туристы – их доля традиционно составляла порядка 90%, а организованных – не более 10%.

"Большая часть из этих 10% приходилась на массовый продукт – Черноморское побережье, горнолыжный кластер Сочи после Олимпиады. При этом городские хиты продаж – Санкт-Петербург, Москва, там доля туроператоров традиционно была не больше 5%. Тенденция последних нескольких лет, которая укрепилась в 2023 году, — это увеличение доли туроператоров в сегменте внутреннего туризма. Мы перешли к пропорции 80 на 20, на некоторых рынках даже 70 на 30. То есть мы можем утверждать, что после пандемии доля туроператоров существенно увеличилась – в 1,5-2 раза", — сказала она на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

"В сегменте городских экскурсионных туров доля туроператоров увеличилась не так сильно, пока не в два раза, но мы видим их растущую роль и в этом сегменте тоже", — добавила Ломидзе.

По словам эксперта, рост доли организованного туризма объясняется целым рядом факторов.

"Основной из них, как это ни парадоксально, не ценовой, хотя он крайне важен для наших туристов, а уверенность в получении услуги. После пандемии, когда стало понятно, что самостоятельные туристы сами решают все проблемы, связанные с ковидными ограничениями – возвратом из места отдыха и т.д., туристы стали умными и подумали, что лучше мы доверимся туркомпаниям, и если что, то они наши проблемы решат. На внутреннем рынке после окончания пандемии таких проблем нет, но, тем не менее, тенденция сохранилась", — пояснила она.

Ломидзе отметила, что в предстоящем зимнем сезоне доля туроператоров во внутреннем туризме останется примерно такой же.