"Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолёт Ан-28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо-Курильска. Самолет выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского", — написал глава региона на своей странице в телеграм-канале в четверг.

Он сообщил, что правительство Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" сейчас прорабатывают вопрос о начале регулярного авиасообщения между Сахалином и Северо-Курильском.

Как сообщалось ранее, для самолетных перевозок в рамках государственной программы региона "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" реализуются два этапа строительства объектов в аэропорту Северо-Курильска.

Главгосэкспертиза в 2021 году выдала положительное заключение по реализации проекта первого этапа строительства в аэропорту Северо-Курильска, включающему взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежную дорожку и ограждение. Контракт с подрядчиком стоимостью 204 млн рублей был заключен весной 2022 года. В аэропорту построена ВПП длиной 625 м и шириной 30 м с грунтовым покрытием, предназначенная для самолетов типа DHC-6-400, которые имеются в авиапарке компании "Аврора".

В рамках второго этапа, по которому Главгосэкспертиза выдала положительное заключение в апреле текущего года, в аэропорту построят пассажирский терминал пропускной способностью 35 пассажиров в час или свыше 6 тыс. пассажиров в год и ряд других объектов (перрон, командно-диспетчерский и контрольно-пропускной пункты, комплекс средств радиотехнического обеспечения полетов и метеообеспечения и другие необходимые объекты).

Застройщик объекта — АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит Минимущества Сахалинской области), генеральный проектировщик — ООО "Гильдия современных проектов" (Московская область).

Город Северо-Курильск — единственный населенный пункт Северо-Курильского района Сахалинской области и вообще на Северных Курилах. Он расположен в северной части острова Парамушир, более чем в 1 тыс. км северо-восточнее Южно-Сахалинска и в 312 км южнее Петропавловска-Камчатского. Здесь проживают более 2,4 тыс. человек. Сообщение с материком осуществляется за счет вертолетных (на Ми-8МТВ) и морских перевозок (на небольшом грузопассажирском судне "Гипанис") из Петропавловска-Камчатского.

Местные жители неоднократно обращались к областным властям с предложением оборудовать в Северо-Курильске инфраструктуру для приема самолетов. Из-за плохой погоды и шторма в море жители зачастую ожидают отправления на Камчатку и обратно неделю и более.