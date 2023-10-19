"Во внутреннем туризме у нас очень неплохо прошел сезон. Динамика по сравнению с 2022 годом впечатляющая – примерно плюс 15% в среднем по рынку. Есть сегменты, где был больше 20% прирост, есть сегменты, где плюс 5-7%, но в среднем по рынку плюс 15%. Лидеры практически не поменялись. Из тройки лидеров по понятным причинам выпал Крым. Но Краснодарский край по-прежнему занимает первое место по объему продаж у туроператоров, и я предполагаю, что и в зимнем сезоне он также будет его занимать", — сказала она на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

По словам Ломидзе, помимо Краснодарского края лидерами по спросу стали Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан, Карелия.

Ломидзе добавила, что цены на отдых в России также выросли в среднем на 15%, и это было неизбежно с учетом подорожания всех составляющих туристического продукта.

"Есть эксперты, которые считают, что это вопиющий фактор, и цены внутри страны расти не могут. Но себестоимость продукта растет по всему спектру – и в гостиничном, и в транспортном сегменте. Соответственно, стоимость турпродукта тоже увеличивается. В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, в виду его высокой востребованности", — пояснила она.

По словам эксперта, нельзя ожидать снижения цен на туристические услуги и в 2024 году.

"Цены будут и дальше расти как минимум в пределах инфляции 7-10%, но динамика может быть и выше. Это объективная рыночная картина. Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит цена адекватна. Курорты загружены, туристы путешествуют – значит, пока цена соответствует платежеспособности наших путешественников", — сказала Ломидзе.