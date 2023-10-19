"Курдовой назначено окончательно наказание в виде 3 лет лишения свободы. Наказание считать условным с испытательным сроком 3 года. Фомину назначено окончательно наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", — информирует суд.

Экс-министру было предъявлено обвинение в организации растраты и мошенничестве, свою вину она признала частично. Экс-директору театра инкриминировалась растрата, мошенничество и получение взятки. Свою вину он признал полностью, отмечается в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году Курдова дала указание директору драмтеатра принять на работу в учреждение ее беременную дочь "путем заключения фиктивного трудового договора, без фактического выполнения трудовых обязанностей".

"В связи с трудоустройством в период с 2018 по 2021 годы на лицевые счета дочери Курдовой незаконно были перечислены денежные средства ГАУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского" в сумме 77 401,50 рублей", — говорится в сообщении.

Также дочь Курдовой при содействии директора театра получила пособия по временной нетрудоспособности и выплаты в связи с материнством почти на 309 тыс. рублей, следует из материалов дела.

Кроме того, бывший директор театра в 2022 году получил взятку в 30 тыс. рублей "за выполнение действий, связанных с заключением договоров оказания услуг по музыкальному сопровождению двух спектаклей", сообщает суд.