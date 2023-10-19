Строительство второй очереди велодорожки началось в конце 2022 года. Общая протяженность этого участка велотрассы составляет более 54 км. Он начинается в районе поселка Приморье Светлогорского района и выходит на набережную Балтийска у мемориального комплекса "Императрице Елизавете Петровне".

Как отмечается ранее проект велодорожки "От косы до косы" был совместный — России и Евросоюза и финансировался в том числе зарубежным фондом. В настоящее время работы финансируются за счет средств регионального и федерального бюджета в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Для удобства проведения работ вторая очередь разбита на 5 этапов. В настоящее время ведутся работы от перекрестка дорог "Приморье — Донское" и "Зеленоградск — Приморск через Светлогорск" до поселка Синявино. На участках будущей велодорожки выполнены земляные работы, уложен песчано-подстилающий слой и установлен бортовой камень. В районе Синявино дорожники делают перехватывающую площадку", — говорится в пресс-релизе.

Проектом предусмотрено обустройство двух полос движения шириной 1,25 метра каждая. По контракту завершить работы планируется до конца 2026 года. В настоящее время строительство идет в графике.

В настоящее время жители региона и туристы пользуются первым этапом велодорожки, строительство которого завершилось в этом году. Длина участка составляет 34 км, он проходит от КПП на национальном парке "Куршская коса" через города Зеленоградск и Пионерский до поселка Приморье под Светлогорском.

При этом строительство велодорожки на Куршской косе ведется в рамках другого проекта и финансирования. На отдельных ее участках движение уже запущено, а полностью она будет построена и сдана весной 2024 года.