"В Щекинском районе, на территории Тульских засек, ученые обнаружили военный артефакт XVI — XVII веков — клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России",- отметили в пресс-службе.

Редкое оружие ближнего боя было обнаружено случайно во время археологической разведки. Ученые исследовали один из памятников роменской археологической культуры IX-X века, но на территории поселения выпала более поздняя реликвия.

"По предварительным данным клевец датируется концом XVI — первой половиной XVII века. Для того чтобы точно установить не только тип, но и в целом понять хронологическую позицию этой вещи по времени, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов", — комментирует кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

Реставратор Виталий Шмелев при расчистке оружия под слоем земли и коррозии обнаружил богатый узор.

"Время сохранило клевец в своеобразном коконе из минералов. Находка выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма", — отметил Шмелев.

Поверхность клевца богато украшена серебром — плакирована, как скажут профессионалы: на стали под минеральной коркой обнаружены многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков.

Археологи предположили, что богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе.

Клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Они также были богато украшены.

Ученые сошлись во мнении, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в законсервированных на века лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения — например, польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века.

Клевец был обнаружен на окраинной территории бывшего Московского государства, где обстановка всегда была напряженная, а в эпоху Смутного времени тем более, отмечается в сообщении.

Аналоги клевца из Тульских засек хранятся в музейных собраниях московской Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа (коллекция графа Шереметева) и Артиллерийского музея. В основном это предметы, являющиеся парадным оружием, маркирующим статус их владельцев. Например, некоторые клевцы-чеканы несут на себе именные гравированные подписи.

В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника "Куликово поле", проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.