"Нам сообщили, что кубинские банки адаптировали карту "Мир" для POS-терминалов. В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых", — сообщил Титов журналистам по итогам визита в республику Куба.

В рамках поездки состоялись встречи бизнес-омбудсмена с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, премьер-министром Марреро Крусом и главой Центрального банка Кубы Мартой Гонсалес.

Весной 2023 года стало известно, что российская карта "Мир" может использоваться для снятия наличных в банкоматах кубинской столицы. Следующая стадия, отметил Титов, полноценный эквайринг, то есть возможность оплаты товаров и услуг непосредственно картой в кубинских ресторанах и магазинах.

По словам уполномоченного, кубинские власти ожидают, что внедрение платежной системы "Мир" позволит привлечь интерес к этой стране со стороны туристов из России.