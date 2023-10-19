"На сегодняшний день разработан поэтапный план выделения структурного подразделения FlyArystan в отдельное юридическое лицо. Утвержден устав АО FlyArystan, а также осуществляются процедуры по перерегистрации, ведутся работы по формированию организационной структуры компании, передаче воздушных судов и другим направлениям деятельности АО FlyArystan, в том числе предусмотрено внедрение раздельного учета доходов и расходов", — говорится в ответе Смаилова на депутатский запрос.

Документы на получение отдельного сертификата эксплуатанта FlyArystan будут поданы в IV квартале 2023 года, отметил премьер.

"Такие меры окажут положительное воздействие на развитие конкурентной среды, снижение стоимости авиабилетов путем конкуренции между субъектами рынка. В целом вопросы авиаперевозок находятся на постоянном контроле", — заверил Смаилов.

Ранее депутаты фракции "Ак жол" выразили мнение, что лоукостер FlyArystan должен быть выведен из состава Air Astana и в дальнейшем приватизирован. Депутаты требовали снизить цены на билеты FlyArystan, сделав их соответствующими доходам граждан.

В комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития (КГА) Казахстана говорили, что лоукостеру необходимо выйти из состава Air Astana до 2024 года, чтобы усилить конкуренцию на рынке.

"Это сверхконцентрированный рынок, когда у компании (Air Astana — ИФ) доминирующее положение. На основании этого мы совместно с агентством (Агентством по защите и развитию конкуренции, АЗРК — ИФ) внедрили предложение, что до 2024 года FlyArystan должен выйти из состава Air Astana", — говорил глава КГА Талгат Ластаев.

FlyArystan начала работу в 2019 году. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров, а по итогам 2022 года — 3,25 млн человек.