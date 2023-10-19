Концепция развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинского заповедника) на 2025-2037 годы предполагает более полную, чем сейчас, реставрацию мемориальных усадеб, в том числе — восстановление ранее утраченных объектов в Михайловском, Петровском и Тригорском.

"Это придаст историческим имениям более достоверный архитектурный и ландшафтный облик", — подчеркнули в пресс-службе заповедника.

Речь идёт, например, о восстановлении в центральной усадьбе заповедника каретного сарая, фундаменты которого были открыты и исследованы при реставрационных работах 1998-1999 годов, а также второго корпуса Колонии литераторов и создании музея Семена Гейченко, занимавшегося воссозданием и 45 лет работавшего директором музея-заповедника.

Также планируется воссоздание "Дома Вындомских" в Тригорском и организации там музея романа "Евгений Онегин", восстановление барской конюшни в Петровском, исторические фундаменты которой были установлены в ходе работ к 200-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.

В концепции прописаны пункты о строительстве нового служебного жилья, создании мощного информационного центра, в облике которого повторят здание железнодорожного вокзала на станции "Тригорская" и многое другое.

В концепции сформулированы основные задачи управления территорией заповедника в 2025-2037 годы, прописаны особенности развития входящих в его состав музеев-усадеб и других территориальных комплексов, намечены пути совершенствования туристской и социальной инфраструктуры. Последняя при этом рассматривается не только как фактор развития собственно Пушкинского заповедника, но и как перспективный драйвер социально-экономического развития региона.

"Развитие деятельности музея-заповедника и связанное с ним развитие сферы туризма способны принести значимый экономический эффект. Предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной программы помимо увеличения числа рабочих мест в самом музее-заповеднике потребуется создание ещё и трёхсот-четырёхсот дополнительных рабочих мест в различных организациях и предприятиях посёлка и района. Они будут необходимы для обслуживания посетителей, а также для прочих нужд музея-заповедника, и возникнут, в том числе, в строительной и реставрационной отраслях, в сфере услуг, на транспорте, в сельском хозяйстве. Расширение экономической активности станет существенным источником доходной части местного бюджета", — подчеркнули в "Михайловском".

Обсуждение концепции развития музея-заповедника провели в рамках VIII Международного форума литературных музеев.