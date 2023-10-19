Панели размещены на экскурсионных линиях города и установлены в рамках проекта "Театр улиц", в ходе которого создается единый облик туристического центра Перми.

"Объекты представляют собой устройство с сенсорным экраном, который позволяет управлять контентом и получать необходимую информацию с помощью прикосновений или в режиме аудиогида. Пользователям панели к прочтению также доступны рассказы об истории любви знаменитых людей, когда-то проживавших в городе", — говорится в сообщении.

Кроме того, на панели можно получить информацию о предстоящих культурно-массовых мероприятиях и выйти на основные сайты в честь 300-летия Перми.

"Гости и жители краевой столицы могут оставить обращения по интересующим их тематикам и даже записаться на экскурсию. На сегодняшний день контент доступен на русском и английских языках, в дальнейшем перечень будет расширен", — говорится в сообщении.

В настоящее время на центральных улицах Перми размещены три интерактивные панели, до 1 ноября их число возрастет до 18, добавили в Минтуризме.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, которые приводятся в сообщении, "в последние годы развитию туризма в Прикамье уделяется повышенное внимание, так как это привлекает дополнительные инвестиции в развитие региона, в бюджеты территорий, создает новые рабочие места, повышает реальные доходы граждан".

В Минтуризма напомнили, что в 2022 году Пермский край стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию туристских кодов центров городов. Объем привлеченных средств из федерального бюджета на реализацию проекта составил 195 млн руб. Общая стоимость проекта, включая средства краевого бюджета и бюджета города Перми, — 207,8 млн руб.