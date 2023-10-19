"В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в екатеринбургском метро для оплаты используются, в том числе, металлические жетоны, приобретенные у московского метрополитена в середине 1990-х.

"Жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд. Правда, все меньше людей выбирает такой способ оплаты. Почти 90 процентов пассажиров делают выбор в пользу банковской или транспортной карты", — уточнили в пресс-службе.