"Жилище будущего" — проект арт-группы ГрОМ, состоящей из фотохудожника Ольги Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова.

В экспозиции представлено 24 произведения — цифровые крупномасштабные (шириной до 4,5 метров) картины, часть из которых создана при помощи искусственного интеллекта. Проект, вдохновленный идеями авангарда, литературными произведениями и фильмами фантастического жанра, традициями дюссельдорфской школы фотографии, поднимает вопросы будущей среды обитания и одновременно будущего искусства фотографии.

Зрителю предлагаются образы жилища будущего. Они выполнены согласно традициям и стереотипам наиболее распространенных культур. Это библиотека, оранжерея, спортзал, офис, некий машинный зал, технологический подвал.

"При всех научно-фантастических придумках они ненамного отличаются от традиционных: функции человеческого жилья меняются не так стремительно, как технологии. За пределами этих интерьеров видны пространства миров, которые человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы", — поясняют в музее.