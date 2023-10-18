"Этот документ определит общую концепцию развития Нарьян-Мара на длительный срок. Мастер-план включает в себя не только архитектурные решения, но и социальные, экономические и экологические аспекты", — говорится в сообщении.

Мастер-план будет охватывать центральную часть Нарьян-Мара, включая деревянные здания, подлежащие реновации. "Одна из основных идей плана — сохранить мотивы старого деревянного города. Эксперты провели анализ построек, которые сейчас есть в окружной столице, изучают планы застройки прошлых десятилетий, сотрудничая с Музейным объединением НАО", — отмечает пресс-служба.

Особое внимание будет уделено улице Смидовича — центральной пешеходной улице города. "Ее вид на сегодняшний день вызывает вопросы. Для того чтобы определить ее архитектурный облик, будет объявлен открытый архитектурно-градостроительный конкурс "Деревянный минимализм улицы Смидовича", — добавляет пресс-служба администрации.

В конкурсе примут участие специалисты в области архитектуры, строительства и городской среды, студенты и выпускники высших профессиональных заведений РФ.

Итоги будут подведены в феврале.

В Нарьян-Маре планируется организовать выставку работ с приглашением архитекторов, чтобы жители смогли оценить и обсудить проекты, лучший из которых войдет в мастер-план. Готовый документ намерены представить весной 2024 года.

Нарьян-Мар основан в 1931 году, находится за Северным полярным кругом. Это единственный город в НАО.