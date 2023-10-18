"Этот вагон связывает прошлое и настоящее нашего трамвая. Внешне он напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов, но полностью сделан из современных материалов. Оборудован "умными" системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. Зелено-бежевую окраску вагона выбрали горожане в ходе открытого голосования", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что это первый в России низкопольный трамвай, который может вписываться в крутые повороты с маленьким радиусом до 14 метров.

Представленный на Садовой улице трамвай будет ходить по маршруту №6 в Василеостровском районе. До конца года, обещают в Смольном, по этому маршруту будут курсировать уже 11 вагонов.

"Трехсекционный двухкабинный трамвай имеет низкий пол для удобства перевозок всех категорий пассажиров, включая маломобильных, но при этом может ездить по историческим трамвайным рельсам в центре города, где раньше не могли ходить такие вагоны. Ретро-трамваи будут работать на маршрутах 3, 6, 40, 16 в центре города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что салоны таких трамваев оснащены уникальным интерактивным прозрачным окном-экраном "Белые ночи" с навигационной, туристической и исторической информацией, а также серией дублирующих видеопанелей напротив входных зон.

Также в трамвае реализован контент в формате 3D, подготовленный совместно c Русским музеем.

"Получается полноценная экскурсия по центру города по цене трамвайного билета. Это исключительно петербургская разработка. Будем дальше наполнять экран новой информацией", — сообщил Беглов.

Уточняется, что трамвай "Достоевский" будет эксплуатироваться Трамвайным парком №3, обслуживающим центральные маршруты города, включая исторический район Коломна с конечной остановкой на площади Репина. В этом районе жил и творил Федор Достоевский, здесь же он поселил многих героев своих книг.

Трамвай выполнен по заказу города АО "Уралтрансмаш". "Достоевский" — первый поступивший в Петербург из 54 вагонов, которые были закуплены городом в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита. В составе этой партии также 12 двухсекционных однокабинных вагонов "Довлатов" в таком же стиле.

Всего в рамках двух контрактов приобретается 76 трамваев с кузовом по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов с техническими характеристиками для работы в центре Петербурга.

Трамваи поставляются в город по двум контрактам: АО "Уралтрансмаш" корпорации "Уралвагонзавод" (входят в госкорпорацию "Ростех") заключило контракт на поставку 22 трамваев в ретро-стилистике 50-60 годов в Петербург. Согласно документам, стоимость договора составила 3,109 млрд рублей. Кроме того, АО "Сбербанк Лизинг" планирует поставить в Петербург 54 таких трамвая. Стоимость контракта, заключенного в 2022 году, — 12,9 млрд рублей. Изготовитель вагонов в рамках данной поставки также выступило АО "Уралтрансмаш". Именно трамвай из этого контракта представлен в Петербурге в среду.