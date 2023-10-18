Деловые события форума прошли на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA и в "Казино Сочи" в игорной зоне "Красная Поляна". О трендах в индустрии туризма и особенностях реализации отечественных проектов рассказали более 150 спикеров. Своим опытом поделились инвесторы, бизнесмены, владельцы и управляющие горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня.

"В 2022 году в отрасли туризма рост инвестиций составил 36%. Это один из самых высоких показателей в стране. За первое полугодие мы выросли еще на 23%. Один из важных показателей – ввод новых номеров – за первое полугодие 2023 года на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого. Это говорит о том, что бизнес действительно активно инвестирует, поддерживая спрос новым предложением. И роль здесь нас как отраслевого регулятора – эти тенденции поддерживать", — сказал на пленарном заседании форума замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что сегодня с учетом механизмов поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в России реализуется свыше 100 крупных проектов в 38 регионах страны. Это, в том числе, горнолыжные курорты на Кавказе, Сахалине, Камчатке, Алтае, в Сочи, многофункциональные отельные комплексы, тематические парки и инфраструктура круизного туризма.

Фото: Пресс-служба Форума туристических территорий

Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что на форуме были представлены российские решения для горнолыжной индустрии, спорта и гостеприимства. Одним из ключевых экспонентов на выставке стала компания "Руслет" — первый российский завод по производству канатных дорог полного цикла. По его мнению, демонстрация потенциала российских производителей способствует дальнейшему развитию горнолыжного комплекса и туристической отрасли в целом.

О своих проектах рассказали представители более 30 регионов. А одной из главных тем форума стала тема стратегий и реализации запуска отечественных проектов на инвестиционно-привлекательных территориях. Проект Каспийского морского кластера в Дагестане признан лучшим проектом по мнению жюри и участников.

"Организаторам форума удалось собрать очень качественное отраслевое сообщество. Это, действительно, лидеры отрасли в стране, от Кавказа до Дальнего Востока. "Кавказ.РФ" рад делиться экспертизой по созданию горных курортов и развитию территорий. Особенно радостно, что наш новый проект Каспийского прибрежного кластера был признан экспертным жюри лучшим проектом из представленных. Обязательно будем участвовать и в следующем году, думаю, даже в более расширенном составе", — отметил заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Николай Гончаров.

Важнейшим блоком в деловой программе стали кейс-сессии, посвященные международному сотрудничеству как инструменту эффективного взаимного развития территорий России, стран-партнеров и привлечения иностранных инвестиций.

Спикеры из Турции, Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии обсудили экономический потенциал и перспективные бизнес-модели. Так, генеральный директор и основатель турецкой сети River Rock Hotels&Resorts Бугра Бербероглу рассказал о грядущих планах своей компании в России.

"Мы готовим несколько отельных проектов на черноморском побережье. В будущем сеть River Rock будет представлена в Сочи и Крыму. Плюс, еще один отель появится в Геленджике. Этот проект будет реализован и запущен первым из планируемого перечня", — сказала она.

Фото: Пресс-служба Форума туристических территорий

В ходе своего выступления заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сделал акцент на динамику развития туризма в республике, преобразованиях в законодательной сфере, созданию благоприятного инвестклимата со стороны государства. Были презентованы наиболее успешные инвестиционные проекты в туристическую отрасль Беларуси и представлены новые предложения для инвестирования, которые включают 257 объектов. Среди них – гостиницы, в том числе глэмпинги, легкие модульные отели, санаторные объекты, тематические туристические парки, инфраструктура для водного туризма.

Организатор форума, зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС) Светлана Давыдова отметила, что внутренний туризм находится на подъеме, но в то же время остро нуждается в поддержке власти, инвестициях, законодательных нововведениях и реформах.

"Именно поэтому проведение Форума туристических территорий нашло отклик и у представителей власти, и бизнеса, и общественных деятелей. Здесь были достигнуты различные соглашения, договоренности о партнерстве, подняты самые «наболевшие» вопросы бизнеса, обозначены точки роста индустрии", — сказала она.

Организатор форума, директор по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), директор Союза управляющих ресторанами ФРиО, основатель консалтинговой компании ОКР "Номос" Олимпиада Знаменская сообщила, что многие из представленных на форуме крупных и средних инвестиционных проектов нашли потенциальных инвесторов на полях мероприятия.

Фото: Пресс-служба Форума туристических территорий

Многие участники подчеркнули необходимость проведения Форума FTT-2023 на регулярной основе, так как такой формат позволяет выстроить необходимые деловые процессы в актуальных условиях туристического рынка.

В рамках Форума FTT-2023 прошла профессиональная выставка горнолыжной индустрии, спортивного, паркового оборудования, продукции сферы HoReCa и других сегментов индустрии гостеприимства и туризма.

В дни форума состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS в "Казино Сочи". Награды в номинациях получили лучшие туроператоры, инвестиционные проекты, объекты горнолыжной инфраструктуры, горнолыжные регионы и спортивно-развлекательные кластеры.

Деловая составляющая форума сопровождалась активной развлекательной программой для всех участников события: экскурсии по всем курортам Красной Поляны, тематические вечеринки, хоккейный матч, турнир по боулингу, поездка на родельбане в горах, полет на воздушном шаре, посещение Сочи Парка, Sky Park и, в завершение, яхтенная регата и морская вечеринка.