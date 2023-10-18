"Сегодня Фрунзенский районный суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц 29 суток", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, иностранный гражданин 1973 года рождения не справился с управлением автобуса во время международного рейса из китайского города Хуньчунь в приморский Уссурийск. В результате автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

Прокуратура во время проверки также выяснила, что пассажиры выезжали за пределы России с 6 по 13 октября в составе групп от 7 до 12 человек или самостоятельно. Туристическую поездку организовали три юридических лица, зарегистрированные во Владивостоке и Артеме, а также индивидуальный предприниматель из Уссурийска.

Как сообщалось, авария произошла в понедельник в Хасанском районе, на 74 км автомобильной дороги "Раздольное — Хасан". По предварительной информации, водитель превысил безопасную скорость движения на участке дороги с ограничением движения в 50 км/ч.

В автобусе были 51 пассажир и водитель. Двое человек погибли, более 30 пострадали. По данным краевого Минздрава на вторник, госпитализированы 18 пострадавших, 13 направлены на амбулаторное лечение.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).