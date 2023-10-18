"Мы открыли отремонтированный бассейн в начале июля. Нас приятно удивил наплыв отдыхающих. За 2,5 месяца, которые он функционировал, а купальный сезон мы закончили в середине сентября, его посетили от пяти до шести тысяч человек. Ежедневно к бассейну приезжало 300-400 человек", — сказал Кондратов в эфире Центра управления регионом.

По его словам, сезон использования бассейна завершен, но работы по благоустройству территории вокруг него будут продолжены.

Кондратов отметил, что опыт летних месяцев показал, что необходимы различные улучшения инфраструктуры, которые были нужны отдыхающим.

Он рассказал, что будет реконструирован бювет с минеральной водой, который сможет работать не только летом, но и в осенне-зимний сезон. К началу купального сезона вокруг бассейна появятся новые кабины для переодевания и душевые, дополнительные шезлонги и лавочки, а также точки общепита.

"Нет сомнения, что единственный в регионе бассейн с минеральной водой станет одной из основных туристических достопримечательностей Славска. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы он радовал не только жителей города, но и наших гостей. Особо отмечу, что посещения этого уникального объекта для людей бесплатное", — заключил Кондратов.

Как сообщалось, бассейн был построен в 1935 году в тогда еще немецком Хайнрихсвальде. Вода в чашу поступает самотеком с большой глубины. Исследования показали наличие в ней серы с минеральными солями и подтвердили целебные свойства.

В послевоенное время бассейн, площадь которого составляет примерно 1,8 тыс. кв. метров, использовался населением по прямому назначению и потому дважды ремонтировался. Летом 2023 года он был капитально отремонтирован в очередной раз и открыт для посетителей.