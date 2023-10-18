Здание во Всеволожском районе, входящее в перечень объектов культурного наследия, разрушалось без консервации и реставрации почти 100 лет.

"Привлекаем разных мастеров: для проведения наружной гидроизоляции, частичной замены и реставрации гранитных ступеней, воссоздания дверей и окон, реставрации метлахской плитки на полу, лазурной — на стенах подземной крипты. Снаружи идет облицовка "кабанчиком" — так называется глазированная плитка с торцевыми отверстиями, напоминающими пятачок", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Владимира Цоя.

Отмечается, что задачу усложняет небольшой размер постройки.

По информации правительства, основные работы завершатся до конца года. В строительный сезон 2024 года продолжится благоустройство прилегающей территории.