"Решением суда эксплуатация приостановлена на 90 суток", — говорится в сообщении.

Как установил Ростехнадзор, пассажирская канатная дорога ООО "Крыммосмед" не проходила периодическое техническое освидетельствование.

В отношении юридического лица составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности).

В Ялте несколько канатных дорог. По указанному в сообщении адресу находится отель, на сайте которого размещена информация о собственной канатной дороге к пляжу с платным проездом для всех желающих.