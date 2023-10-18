Эвакуацию проводили в аэропортах Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бовэ, там прошли тщательные проверки с участием взрывотехников. К моменту публикации новости на сайте BFMTV в 12:43 по московскому времени на отдельных предприятиях проверки продолжались и ни один из аэропортов не возобновил отправку рейсов, а пассажиров прибывающих рейсов просили ждать в самолете завершения проверки или же высаживали, не перевозя в здание аэровокзала.

BFMTV уточняет, что в аэропорт Лилля поступило электронное письмо с угрозой взрыва, а в аэропорту Ниццы эвакуация прошла после того, как там обнаружили бесхозный предмет багажа.

В последние дни дважды проводилась эвакуация из дворца Версаля из-за угроз взрыва.