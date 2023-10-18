"С 29 октября число рейсов по маршруту Иркутск-Бангкок вырастет с 4 до 12 в неделю, а с 11 декабря авиакомпания будет выполнять 14 перелетов в неделю по этому направлению", — говорится в сообщении.

С 31 октября увеличится количество рейсов между Иркутском и Пекином — S7 добавит третий рейс в неделю. В преддверии празднования китайского Нового года, с 30 января по 5 марта, перевозчик обещает добавить четвертый еженедельный рейс.

Согласно расписанию аэропорта Иркутска, рейсы в Бангкок сейчас также выполняет также "Аэрофлот".