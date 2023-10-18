"Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал инициативу туротрасли о внедрении автоматизированной системы бесконтактного заселения в гостиницы. Выступая на отраслевой конференции в Москве, он отметил, что это позволит гостям самостоятельно регистрироваться в отеле в любое удобное для них время без очередей и длительного ожидания. Самозаселение – не новость для российского гостиничного рынка. В том или ином объеме оно существовало и раньше, но особенно оказалось востребовано во время пандемии, потому что у гостей был запрос на безопасность и сокращение контактов с людьми", — говорится в сообщении пресс-службы РСТ.

Генеральный директор управляющей компании Atelika Hotel Group Алексей Высоканов считает, что больше всего в автоматизации заселения заинтересованы крупные отели.

"Никто не собирается отказываться от ресепшн вообще. В большинстве гостиниц персональное обслуживание остается очень важным моментом. Но самозаселение позволит предоставить гостям альтернативный вариант регистрации, они смогут выбрать наиболее удобный. Нам нужно сократить большие очереди, время ожидания при заселении или выезде. Когда в отель заезжает одновременно 100-200 человек, невозможно всех оформить быстро. Самостоятельное заселение сняло бы эту проблему, уменьшило нагрузку на персонал и облегчило жизнь самим туристам", — цитирует его пресс-служба.

Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина назвала самозаселение "давней мечтой отельеров".

"Но это всегда упиралось в юридические моменты, прежде всего, при оформлении миграционных документов. Мы первым делом в отелях обучаем менеджеров не сервису, а умению правильно заполнять документы для регистрации постояльца. Целый штат сидит и выверяет "буковки", потому что цена ошибки очень высока. А в случае автоматизации самому туристу придется фотографировать все страницы своего паспорта. Если недостаточно освещения, не тот наклон, все будет нечитаемо. А кто в ответе? Идея самозаселения очень хорошая, но надо снять лишнюю ответственность с отелей. Возможно, проводить процедуру через портал госуслуг", — пояснила эксперт.

Как отмечается в сообщении, технологии, используемые для системы самозаселения в отелях, варьируются в зависимости от уровня автоматизации в конкретном отеле. Это могут быть киоски регистрации, мобильные приложения, автоматические терминалы для получения ключей и т.д.

Как рассказал исполнительный директор платформы для управления отелями Travelline Александр Дудин, у его компании много запросов на такое технологическое решение от отельеров по всей стране. Сейчас оно дорабатывается и вскоре будет предложено рынку.

Глава юридической службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко подчеркнул, что внедрение системы самостоятельного заселения невозможно без изменения гостиничных правил и введения МВД электронной верификации документов. По его словам, главное препятствие в том, что на гостиницы возложена обязанность по регистрации и миграционному учету постояльцев, и ошибки в их оформлении чреваты штрафами, которые в Москве и Петербурге достигают 800 тыс. рублей, а в регионах – 500 тыс.

"Получается, что гостиницы сэкономят 30-40 тыс. на автоматизации, но рискуют попасть под штрафы. Понятно, что крупные отели и сети не рвутся автоматизировать заселение, пока нет юридических гарантий. Мы поддерживаем идею автоматизации заселения, но в рамках межведомственного взаимодействия надо четко прописать, что можно, а чего нельзя. Соответствующий пункт должен появиться в гостиничных правилах, а МВД должно предусмотреть возможность электронной верификации документов. Вопрос сложный, но решаемый", — сообщил юрист.