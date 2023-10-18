Соответствующий документ принят на пленарном заседании в среду. Поправки в закон "Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге" внесены губернатором Александром Бегловым.

Так, штраф за стоянку на 19 городских причалов любых судов без оплаты составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

Исключения, перечень которых определяет городское правительство, сделано для правоохранительных органов, МЧС, ремонтных и некоторых других организаций, пояснил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко.

За стоянку в запрещенных местах на водных путях Петербурга или у принадлежащих городу причалов, где стоянка возбраняется, граждан буду штрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5-10 тыс. рублей, юридических — на 35-50 тыс. рублей.

"Мы предусматриваем ситуацию, когда практически все суда будут обязаны следовать правилам, которые мы принимаем. Только в случае, если они докажут, что была какая-то чрезвычайная ситуация, могут оспорить принятое решение — такая возможность существует, но принципиально мы закрываем несанкционированный доступ к причалам", — сказал Сухенко.

Всего в Петербурге функционируют 19 городских причалов, в основном они расположены в центре города. С 2019 года количество подходов к ним в навигацию выросло с 25,8 тыс. до 37,8 тыс., то есть почти в полтора раза, следует из пояснительной записки к документу.

Сухенко сообщил, что власти фиксируют учащение швартовки без оплаты, а также рост других административных правонарушений в этой сфере год к году. Депутат Алексей Зинчук (КПРФ) отметил, что постфактум нарушителей можно выявлять с помощью камер видеонаблюдения, которыми причалы оборудованы.

Проект также приводит терминологию городского закона в соответствие с обновленным федеральным законодательством.

За документ проголосовали 45 депутатов.