"Выставка в нашем главном здании познакомит гостей города и туристов с (почти) тысячелетней историей запрещенной литературы со времен раннего Средневековья до революционных прокламаций и советского "самиздата", — говорится в сообщении.

Экспозицию откроют берестяные грамоты XII века с текстами заговоров, которые не приветствовались церковниками. Далее специалисты покажут посетителям старообрядческие книги и другие подвергавшиеся запрету редкие рукописи из фондов ГМЗ.

Посетители увидят издания лондонской Вольной типографии Александра Герцена, запрещавшиеся в России и опубликованные за рубежом произведения Льва Толстого.

Кроме этого, на выставке будут представлены портреты авторов произведений, страдавших от ограничений, документы, которыми руководствовались цензоры, а также технические средства тиражирования "запрещенки".