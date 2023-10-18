Как сообщил в ходе презентации директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, на корпусе воздушного судна RA-89171 размещено изображение фигурки оленя — памятника декоративно-прикладного искусства скифов и одного из символов Государственного Эрмитажа.

"Скифский олень — один из символов Эрмитажа — великое сокровище. Эрмитаж не только хранит и открывает, это учреждение, которое сделало тематику истории скифов важной и всемирно знаменитой темой... Когда скифский олень появляется на воздушных судах, которые летают по всей России, Евразии и миру, то это очень красиво и символично. Мы запускаем прекрасный просветительский проект", — сказал Пиотровский.

Он сообщил, что выбор самолета неслучаен, так как в следующем году в Калуге состоится открытие нового центра-спутника Эрмитажа.

"Такие разные Государственный Эрмитаж и авиакомпания "Россия", являясь визитными карточками Петербурга, сегодня объединили свои усилия в деле распространения знаний о культуре и искусстве — о коллекции Эрмитажа", — сообщил генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург.

По его словам, стороны заключили соглашение о сотрудничестве, в дальнейшем могут появиться и другие самолеты с изображением скифского оленя.

Как сообщают организаторы проекта, золотая фигурка, украшавшая скифский горит (футляр для лука и стрел — ИФ) в VII-VI веках до н. э., была найдена в 1897 году на раскопках большого кургана рядом с прикубанской станицей Костромская. "Во многом благодаря Эрмитажу мир узнал о культурном наследии этого древнего кочевого народа. Археологические исследования скифских курганов, которые начались еще в XVIII столетии, ведутся и в наши дни, благодаря чему собрание продолжает пополняться", — говорится в сообщении.

Совместный проект станет частью программы "Большой Эрмитаж". В рамках программы создаются новые выставочные пространства и работают представительства музея в Казани, Выборге, Омске, Екатеринбурге, также готовятся к открытию выставочные центры во Владивостоке и Оренбурге.

Самолет "Калуга" регулярно выполняет полеты по социально значимым, субсидированным маршрутам. Также лайнер можно встретить на самых востребованных внутренних и международных рейсах.