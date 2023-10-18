По информации издания, на станции "Арзамас-1" введена в эксплуатацию гидроколонка для заправки водой паровозов, курсирующих по маршруту Нижний Новгород — Арзамас. Эту гидроколонку перенесли со станции "Шлаковая" Кировского территориального управления магистрали, где она работала с 1955 года, но со временем перестала использоваться.

"Такие паровозные гидроколонки имелись на каждой станции, по одной в каждой горловине. Сегодня их практически нигде не осталось. Они исчезли вслед за своими ровесниками — паровозами", — цитирует издание начальника Муромского территориального участка дирекции по тепловодоснабжению ГЖД Александра Орлова.

К работам по установке гидроколонки железнодорожники приступили в сентябре: обустроили колодец размером 2,40 м на 1,60 м, проложили 150-метровую трубу от водонапорной башни, которая находится на станции. Чтобы зимой вода в сети не замерзала, для ее циркуляции к водопроводу подключены дополнительные железнодорожные объекты.

На путь от Нижнего Новгорода до Арзамаса паровозу требуется от 10 до 30 тонн воды. Заправку будет производить локомотивная бригада. Один член экипажа наверху паровоза будет направлять поворотную часть в горловину тендера, второй — открывать штурвал, который находится у ее основания.

"Пассажиры ретротура смогут понаблюдать за этим процессом. Колонка станет одной из достопримечательностей, с которыми познакомятся туристы в Арзамасе", — отметил Орлов.