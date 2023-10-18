"Выставка посвящена символам гостеприимства и отражает культурные особенности разных стран", — говорится в сообщении.

Международная часть экспозиции представлена традиционными предметами декоративно-прикладного искусства для чайных церемоний: статуэтками, масками из коллекций посольств Индонезии и Шри-Ланки.

Российская сторона демонстрирует редкие образцы фарфора и фаянса из коллекции частного музея "Дом Суслопаровых": масленки и сахарницы, произведенные на заводах Кузнецовых, известных промышленников конца XIX — начала XX века, а также картины современных русских художников Артура Мирзояна, Дарьи Карачевой, Александра и Марка Смирновых.

В открытии выставки принимали участие послы Шри-Ланки и Индонезии в Российской Федерации.

Выставка организована при поддержке министерства культуры РФ, Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС). Проект реализует Всероссийский историко-этнографический музей в рамках расширения международного сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии.

Выставка будет работать до 19 ноября.