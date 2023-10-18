"Всего доступно шесть лотов — три киоска площадью от 15 до 57 квадратных метров и три павильона площадью от 34 до 47 "квадратов". С предпринимателями подпишут договоры на срок до 30 сентября 2026 года", — сказал глава департамента Иван Щербаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что торги запланированы на 9 ноября. Три нестационарных объекта расположены на Кольцевой дороге ВДНХ, два находятся возле Третьего Каменского пруда, еще один — рядом с павильоном "Физкультура". Победители торгов смогут открыть в них точки общепита.

Кроме того, инвесторам нужно будет выполнять ряд требований: например, они должны самостоятельно получать и продлевать лицензии и сертификаты, необходимые для осуществления торговой деятельности в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.