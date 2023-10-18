Выставка приурочена к 150-летию создания в Туле музея оружия.

"По правилам конкурсного отбора в данном популярном проекте участвуют исключительно новые композиции, и в этом юбилейном году посетителей выставки ждет более 750 работ, созданных мастерами из 30 городов России, Белоруссии и Китая", — говорится в сообщении.

Среди экспонатов представлены модели бронетанковой техники XX-XXI вв., автомобилей, космических кораблей, самолетов, кораблей, военно-исторические миниатюры и диорамы, а также фигуры воинов разных эпох.

"Достоверность и высокая точность изготовления работ свидетельствуют о высоком профессионализме мастеров, которые обращаются к героическим страницам отечественной и мировой истории", — отметили в пресс-службе.

Завершит работу выставка 5 ноября.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. В августе 2023 года музей официально отметил свое 150-летие со дня создания.